IS eist nu ook terreur in Congo op 20 april 2019

Terreurgroep Islamitische Staat heeft twee recente aanslagen in Oost-Congo opgeëist. Het gaat onder meer om een aanval tegen het regeringsleger in Kamango, nabij de grens met Oeganda, waarbij al naargelang de bron drie tot zeven soldaten werden gedood. Het is de eerste keer dat IS actief beweert te zijn in die door geweld verteerde regio. Vermoedelijk onderstreept ze zo haar banden met een groep die daar al sinds de jaren 90 strijdt. Die werd met eerder vage bedoelingen door een Oegandese moslimbekeerling gesticht en heette aanvankelijk de 'Allied Democratic Forces' (ADF). De laatste jaren koos ze echter voor een nadrukkelijk jihadistische koers en recent zou zijn ontdekt dat ze financiële steun krijgt van IS. De meeste van haar kampen situeren zich in het beroemde nationale park van Virunga, waar de Belgische prins Emmanuel de Merode voor het natuurbehoud strijdt. (GVV)

