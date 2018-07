IS eist aanslag tegen fietstoeristen in Tadzjikistan op 31 juli 2018

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag op een groep fietstoeristen in Tadzjikistan opgeëist via het eigen propagandakanaal Amaq. "De aanvallers waren soldaten van IS. Ze voerden de aanval uit als reactie op oproepen om burgers van landen te treffen die deel uitmaken van de coalitie", aldus IS. Bij die aanval kwamen een Nederlander, een Zwitser en twee Amerikanen om en raakten drie toeristen gewond. Vier verdachten van de aanval zijn gedood door de veiligheidstroepen. Een vijfde man is aangehouden. Een Belgische toerist passeerde als lifter aan boord van een vrachtwagen en sprak een overlevende. "Hij zei dat ze waren aangereden door een auto, waarna enkelen uitstapten en met messen begonnen te steken", zo getuigt Nicholas Moerman.

