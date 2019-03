IS dreigt met wraak voor 50 doden in moskeeën 20 maart 2019

Na de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland heeft terreurgroep IS wraak gezworen. De "leiders van de ongelovigen" hebben slechts krokodillentranen gelaten voor de slachtoffers van het bloedbad, zegt IS-woordvoerder Abu al-Hassan al-Muhadschir in een audioboodschap. De echtheid van de ruim 40 minuten durende monoloog kan niet geverifieerd worden. Hij werd wel via de gebruikelijke kanalen van IS op sociale media verspreid.

