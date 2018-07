Is dit het dan? scherp gesteld 04 juli 2018

00u00 0

Two more years. Roberto Martínez (44) zal ook de komende twee jaar ongetwijfeld bondscoach zijn van de Rode Duivels. Dat was al zo in een nieuw contract gegoten voor de afreis naar Rusland, maar u weet hoe dat gaat met die papiertjes, vandaag de dag - net zoveel waard zijn ze als bierviltjes.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN