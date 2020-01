Exclusief voor abonnees Is de Australian Open in gevaar? 06 januari 2020

De vernietigende bosbranden in Australië blijven oprukken en blijven de gemoederen beroeren in de tennisgemeenschap. Nummer één van de wereld Ash Barty gaf aan al haar in Brisbane gewonnen prijzengeld af te zullen staan aan de slachtoffers van deze natuurramp. "Tennis is maar een spelletje", zei ze. "Er zijn op dit moment belangrijker dingen aan de hand in Australië die we moeten aanpakken." Heel wat spelers volgden intussen het voorbeeld van Nick Kyrgios om per ace een som te schenken waarbij Simona Halep en Alizé Cornet origineel uit de hoek kwamen: de Française doneert 45 euro per gelukt dropshot terwijl de Roemeense 125 euro geeft per keer dat ze kwaad naar haar coach Darren Cahill kijkt. Ondertussen worden er meer en meer vragen gesteld bij het doorgaan van de Australian Open, ook in Melbourne is de luchtkwaliteit immers beneden peil. "Uitstel is wellicht de laatste optie", wist Novak Djokovic. "Maar als de weersomstandigheden de gezondheid van de spelers beïnvloeden, dan moet je er rekening mee houden." (FDW)

