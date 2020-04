Exclusief voor abonnees Is dat nu zo moeilijk? 16 april 2020

De opinie van Jan Segers in de krant van dinsdag was zo alleszeggend en raak. Zijn scherpe woorden waren zonder twijfel meer dan terecht, en dit komende van een journalist die ook op zijn vrijheid staat, chapeau! Niet te geloven hoe ongedisciplineerd en eigenzinnig een bepaald deel van de bevolking denkt te moeten zijn. Deze wereldvreemden horen naar mijn bescheiden mening niet eens thuis in een democratische samenleving. De opgelegde boete van 250 euro lijkt hen niet te deren, en betalen ze misschien met de glimlach. Onvoldoende dus? Mag ik misschien een meer aberrant voorstel lanceren? Laten we hen verplichten per overtreding één dag op een Covid-afdeling of getroffen woonzorgcentrum mee te draaien. Alle hulp is daar nu welkom. Daarna 14 dagen verplichte quarantaine. Een controversieel idee, weet ik, maar hopelijk gaan de ogen dan wel open. Onbegrijpelijk ook de balorige burgemeesters en advocaten die dreigen hun boete aan te vechten bij de rechtbank. Aan alle anderen: leef vreedzaam, verdraagzaam en gehoorzaam verder. Ik wens u een goede gezondheid en hou vol!

Johan Thieren, verpleegkundige, Veurne

