IS-baby's extra beschermd 16 maart 2018

00u00 0

De jeugddiensten in ons land volgen acht minderjarigen op die zijn teruggekeerd vanuit conflictgebieden in Syrië en Irak. In Vlaanderen worden twee kinderen van 1 en 3 jaar jong opgevolgd omdat hun moeders in IS-gebied verbleven. De jongeren worden opgevolgd omdat de radicalisering van hun ouders mogelijk een gevaar voor hen betekent. (KAV)