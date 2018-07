IS-aanslag in Pakistan eist 128 levens 14 juli 2018

00u00 0

Bij een aanslag op een verkiezingsbijeenkomst in de Pakistaanse stad Mastung, niet ver van de grens met Afghanistan, zijn gisteren minstens 128 doden gevallen. De terreur werd opgeëist door IS. Een zelfmoordterrorist liet zichzelf ontploffen in een complex waar op dat moment een bijeenkomst plaatsvond van een plaatselijke politicus. Ook hij kwam om het leven. Volgens de autoriteiten droeg de zelfmoordterrorist tot wel 10 kilo aan explosieven op het lichaam. Het gaat om de dodelijkste aanval van dit jaar in Pakistan.