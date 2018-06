IS-aanhanger geeft toe dat hij opriep tot aanslag op prins George 01 juni 2018

Een 32-jarige IS-aanhanger heeft voor een rechtbank in Londen toegegeven dat hij een oproep had gelanceerd voor een aanslag op prins George (4, foto), het zoontje van de Britse prins William. Husnain Rashid deed dat via de berichtenapp Telegram. Zijn proces begon nochtans twee weken geleden, maar plots besloot hij over te gaan tot bekentenissen. Rashid pleit nu schuldig. In zijn bericht van 13 oktober vorig jaar deelde hij het adres van de school van George in Londen, samen met een foto van het prinsje. Daar stonden ook de silhouetten van gemaskerde jihadstrijders bij. "Zelfs de koninklijke familie zal niet met rust gelaten worden", schreef hij. "De onderliggende boodschap was heel duidelijk", aldus aanklager Annabel Darlow. "Prins George en andere leden van de koninklijke familie moesten als doelwitten gezien worden." Rashid gaf intussen ook toe dat hij opriep tot aanslagen op onder meer het WK voetbal in Rusland, winkelcentra en Britse militaire basissen.

