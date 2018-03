Irma viert 100ste verjaardag op de dansvloer 05 maart 2018

Een verjaardag vier je met een stevig feestje. Oók als je 100 wordt. En dus stapte Irma Taelman uit Kruishoutem afgelopen weekend nog eens de dansvloer op om haar eeuwfeest te vieren. "Dansen en zingen, dat houdt me jong", vertelt ze. "En ik heb ook nooit alcohol gedronken. Geef mij in de plaats maar een goed glas melk." Irma woont nog altijd zelfstandig. "Maar thuisblijven kan ze niet", vertelt zoon Fernand. "Ze wil altijd onder de mensen zijn en is steeds te vinden voor een tasje koffie en taart." Irma vierde haar verjaardag zaterdag met haar voltallige familie in Home Sint-Petrus, maar was in eerste instantie niet happig om naar haar eigen feest te vertrekken. "Jullie gaan me toch niet in het rusthuis steken, hé? Want dat zie ik niet zitten, om samen te wonen met al die oude mensen. Laat me maar op mijn gemak in mijn appartementje zitten." (TVR)

