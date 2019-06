Exclusief voor abonnees Iris-ziekenhuizen vragen herfinanciering 20 juni 2019

De vakbonden en de directies van de Iris-ziekenhuizen vragen samen aan de federale regering om op korte termijn werk te maken van een herfinanciering. Zij klagen aan dat de ziekenhuizen al enkele jaren ondergefinancierd worden en met minder geld en werkingsmiddelen evenveel of zelfs meer patiënten moeten verzorgen. "Dat tekort moet nu dringend bijgestuurd worden. We kunnen niet langer instaan voor de gevolgen, zowel voor de gezondheid van onze patiënten als die van ons personeel", klinkt het. Er zullen acties volgen, maar welke zijn nog niet bekend. Begin juni was er ook al een 24-urenstaking van het gemeenschappelijk vakbondsfront in de Iris-ziekenhuizen.

