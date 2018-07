Iraniër op weg naar KV Kortrijk 13 juli 2018

00u00 0

KV Kortrijk haalt een Iraanse linkerflankverdediger uit Iran. De jonge speler behoorde tot de preselectie voor het WK. Hij komt eerstdaags aan in Kortrijk. Een Iraanse website meldt dat het gaat om Mohammad Naderi (21), die in zijn land als een grote belofte wordt beschouwd. Hij kwam vorig seizoen in de Persian Gulf Pro League uit voor Tractor Sazi in Tabriz. (ESK)