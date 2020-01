Iran zint op wraak: "80 miljoen dollar voor wie ons hoofd van Trump brengt" PhG/BCL

00u00 2 De Krant Honderdduizenden mensen hebben in Iran deelgenomen aan verschillende rouwstoeten voor Qasem Soleimani, die vrijdag werd gedood door een Amerikaanse raketaanval. Tijdens één van die plechtigheden werd een prijs op het hoofd van Amerikaans president Donald Trump gekleefd: 80 miljoen dollar.

"We zijn met 80 miljoen Iraniërs. Als ieder van ons 1 dollar opzijlegt, komen we aan 80 miljoen dollar en kunnen we gelijk wie belonen die ons het hoofd van Trump brengt." Dat zei een vertegenwoordiger van de autoriteiten op de ceremonie ter ere van Soleimani in de noordoostelijke stad Mashhad. Het lichaam van de gedode majoor-generaal werd gisteren eerst overgebracht van buurland Irak naar Ahvaz in het zuidwesten van Iran. Luchtfoto's van beide steden toonden een enorme menigte mensen en kilometerslange rouwstoeten. Gisteravond zou ook een plechtigheid plaatsvinden in hoofdstad Teheran, maar die werd afgelast omdat er door de grote opkomsten eerder op de dag vertraging was opgelopen. Na nog een eerbetoon vandaag, in Qom, wordt Soleimani morgen begraven in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van het land.

Intussen lopen de spanningen verder op. Gisteravond sloegen in de Iraakse hoofdstad Bagdad minstens twee raketten in nabij de Amerikaanse ambassade. Daarbij vielen geen slachtoffers. Donald Trump had voordien op Twitter nog gewaarschuwd dat hij 52 sites in Iran "zeer snel en zeer hard, misschien zelfs op buitenproportionele wijze" zou aanvallen als het land Amerikaanse doelwitten zou viseren. Hij noemde Soleimani ook een "terroristische leider".

Iran van zijn kant liet weten dat het zich bij de uitvoering van zijn nucleair programma niet langer zal houden aan de bepalingen uit het akkoord dat in 2015 met de internationale mogendheden werd afgesloten. Die deal moest voorkomen dat het regime een atoomwapen zou ontwikkelen. Als reactie op de dreigementen van Trump heeft Iran ook de Zwitserse ambassadeur in Teheran ontboden. Aangezien de VS en Iran al meer dan 40 jaar geen officiële banden meer onderhouden, behartigt Zwitserland de diplomatieke belangen van de VS in het land.

Het Iraakse parlement heeft dan weer een resolutie aangenomen die de regering oproept om de terugtrekking van de 5.200 Amerikaanse militairen die nog in het land gestationeerd zijn, in gang te zetten.