Iran wil nu ook Instagram verbieden 04 januari 2019

Facebook, Twitter en Telegram waren al uit den boze, maar nu zou Iran ook van plan zijn om Instagram te verbieden. De beelden op het fotoplatform zijn "niet alleen illegaal, maar ook immoreel en obsceen", aldus het Openbaar Ministerie. Volgens waarnemers zou een ban echter vooral politiek zijn. Via Instagram circuleren foto's en video's van betogingen tegen het regime en wordt ook opgeroepen tot dergelijke acties. Als het verbod er komt, valt nog af te wachten of het veel effect zal hebben. Tientallen miljoenen Iraniërs maken nog altijd gebruik van de sociale media die eerder al geblokkeerd werden. Ze doen dat via een VPN-server in het buitenland, zodat de overheid niet ziet waarnaar ze surfen.