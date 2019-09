Exclusief voor abonnees Iran voorlopig uitgesloten 19 september 2019

00u00 0

JUDO

De Iraanse judobond mag voorlopig geen atleten meer afvaardigen naar internationale competities, met onmiddellijke ingang. De Internationale Judofederatie (IJF) legt die sanctie op na het WK in Tokio. Saeid Mollaei verloor eind augustus met opzet zijn halve finale in de klasse tot 81 kg tegen Matthias Casse zodat hij in de finale niet tegen de Israëliër Sagi Muki zou uitkomen.

