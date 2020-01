Exclusief voor abonnees Iran: "Nooit gelogen over crash" 14 januari 2020

De Iraanse regering ontkent dat ze de verantwoordelijkheid voor de crash van het Oekraïense lijnvliegtuig in de doofpot heeft willen stoppen. Het passagiersvliegtuig werd per vergissing neergeschoten op 8 januari in de buurt van Teheran. "In deze dagen van droefheid is er kritiek op de verantwoordelijken en autoriteiten van het land", aldus een woordvoerder van de Iraanse regering. "Enkele verantwoordelijken werden er zelfs van beschuldigd te liegen, terwijl dat echt niet het geval is geweest. Wat we donderdag hebben gezegd, was gebaseerd op inlichtingen die zegden dat er geen enkel verband was tussen het ongeval en een raket."