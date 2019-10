Exclusief voor abonnees Irakezen en Eritreeërs uit trucks gehaald in Sint-Truiden en Brugge 28 oktober 2019

De politie heeft zaterdagochtend zowel in Brugge als in Sint-Truiden een vrachtwagen met transmigranten aan de kant gezet. In Brugge ging het om negen Irakezen. In Limburg om elf Eritreeërs. De twee trucks waren allebei onderweg naar het Verenigd-Koninkrijk. Alle twintig migranten verkeren in goede gezondheid. In Brugge was het de trucker zelf die de politie tipte omdat hij vreesde dat er verstekelingen in zijn laadruimte waren geklommen. Hij was onderweg naar Zeebrugge. Bijna tegelijkertijd werden in Sint-Truiden elf Eritreeërs uit een vrachtwagen gehaald. Het zou gaan om drie gezinnen. Er wordt onderzocht of mensensmokkelaars de transmigranten in de vrachtwagens hebben gestopt. (BJM)

