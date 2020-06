Exclusief voor abonnees Irakees die tegen België scoorde is overleden 22 juni 2020

De voormalige Irakese international Ahmed Radhi is gisteren op 56-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij gaat de geschiedenis in dankzij zijn treffer tegen België op het WK van 1986 in Mexico. Radhi zette in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels de 1-2-eindstand op het bord. Enzo Scifo en Nico Claesen scoorden eerder in die match. Radhi is ook de enige Irakees die op een WK-eindronde heeft gescoord. (RN)