Irak wil onze Syriëstrijders niet meer

Irak wil alleen nog IS'ers berechten die uit dat land afkomstig zijn of er misdaden hebben gepleegd. Die stap terug doorkruist de plannen van onze regering. Heel wat Europese regeringen, waaronder ook de Belgische, hopen hun in Syrië gevangengenomen IS'ers uit te besteden aan buurland Irak. Dat toonde zich daar eerder dit jaar toe bereid. Maar toen de Franse buitenlandminister vorige week naar Bagdad reisde om over de kwestie te spreken, leek Irak al terug te krabbelen - en gisteren is dat bevestigd. In een korte mededeling op de site van het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat Bagdad zich niet gaat bezighouden met "buitenlandse terroristen die hun operaties buiten Irak hebben uitgevoerd". "Daar moeten hun eigen landen zich over ontfermen." (GVV)

