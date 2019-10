Exclusief voor abonnees irak vraagt 2 miljoen dollar per syriëstrijder 02 oktober 2019

00u00 0

Irak vraagt aan verscheidene landen, waaronder België, twee miljoen dollar per jaar en per verdachte om Syriëstrijders in Irak zelf te berechten. Ons land en zes andere EU-lidstaten onderhandelen al maanden in alle discretie over de kwestie. In een document van de Iraakse regering benadrukt de premier dat Irak buitenlandse IS'ers wil berechten volgens de Iraakse procedures en wetten. Het geld moet de medische, bewakings-, onderzoeks- en gerechtskosten dekken, net als de kosten voor voedsel.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis