Exclusief voor abonnees Irak vraagt 1,8 miljard euro om IS'ers te berechten 11 april 2019

Irak biedt aan om in te staan voor de berechting van alle buitenlandse IS-terroristen die gevangen zitten in Syrië. Dat zouden er een duizendtal zijn, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Maar daar staat wel een prijs tegenover. Bagdad zou aan de coalitie hebben voorgesteld om alle mannen over te nemen voor twee miljard dollar (een kleine 1,8 miljard euro), zo meldt het persagentschap AFP. Een andere mogelijkheid is dat de landen van herkomst twee miljoen dollar betalen per persoon en per jaar gevangenschap. Die prijs heet gebaseerd te zijn op wat de Verenigde Staten betalen voor een gevangene in Guantánamo. Wat er in dat scenario zal gebeuren met de 9.000 vrouwen en kinderen, is nog onduidelijk. Toen het laatste offensief tegen IS in Syrië startte, had België al 57 gevangenen bij de Syrische Koerden - van wie 9 mannen, 17 vrouwen en 31 kinderen. Maar die cijfers zijn intussen nog gestegen. (GVV)

