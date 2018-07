Iraanse vrouwen eindelijk welkom in voetbalstadions 17 juli 2018

Net geen 40 jaar lang was het voor Iraanse vrouwen verboden om naar het voetbal te gaan, maar daar komt nu verandering in. President Hassan Rouhani heeft het licht op groen gezet om hen voortaan toe te laten in stadions. Het verbod werd ingevoerd ten tijde van de Islamitische Revolutie, in 1979. De waardigheid van vrouwen zou worden aangetast door het gedrag van sommige mannelijke fans. Een woordvoerder van de Raad der Hoeders van de Grondwet heeft verklaard dat een absoluut verbod "niet langer rationeel" is. In de Russische WK-stadions waren nog spandoeken te zien tegen de Iraanse regel. De wetswijziging hing in de lucht. Tijdens het WK mochten vrouwen voor het eerst twee matchen van de nationale ploeg van Iran volgen op een groot scherm in de hoofdstad Teheran.

