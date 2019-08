Exclusief voor abonnees Iraanse president wil nog niet praten met Trump 28 augustus 2019

Een ontmoeting tussen de Iraanse president Hassan Rouhani en zijn Amerikaanse collega Donald Trump is niet voor morgen. Dat heeft Rouhani zelf gezegd. Op de G7-top waren verwachtingen ontstaan over een gesprek tussen de twee leiders. Trump zag een 'zeer goede kans' op een ontmoeting. De Amerikaanse president trok de VS terug uit het internationale nucleaire akkoord met Iran. Dat laat toe dat Iran een burgerlijk nucleair programma uitbouwt, maar geen militair. Trump probeert met sancties de Iraanse economie te beschadigen, zodat het land bereid is tot een sterkere ontwapening. President Rouhani wil enkel praten met Trump als de Amerikanen hun sancties opheffen. "Als dat gebeurt, kunnen we het hebben over verdere positieve ontwikkelingen", zei hij gisteren.

