Exclusief voor abonnees Iraanse judoka vraagt asiel aan in Duitsland na verplicht verlies op WK 03 september 2019

00u00 0

Het zág er verdacht uit en het was ook verdacht: Saeid Mollaei (27), de Iraanse judoka die voor het WK eerste stond op de wereldranking in de categorie tot 81 kilo, leed een opzettelijke nederlaag in de halve finale tegen onze Matthias Casse. Hij deed dat om in de finale de Israëliër Sagi Muki te ontlopen. Niet uit vrije wil, maar omdat de Iraanse overheid dat van hem eiste, zo bekende Mollaei, die eigenlijk al de opdracht kreeg om in de derde ronde te verliezen van de Russische olympische kampioen Khasan Khalmurzaev. Tijdens zijn opwarming voor de halve finale werd hij door een afgevaardigde van de Iraanse ambassade benaderd en geïntimideerd. Hij kreeg te horen dat de Iraanse veiligheidsdiensten bij zijn ouderlijke huis stonden. Ook vrienden waarschuwden hem dat zijn vader werd bedreigd.

