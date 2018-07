Iraans koppel Wilrijk langer aangehouden 07 juli 2018

Het Iraans koppel uit Wilrijk dat een aanslag wilde plegen op een conferentie in Frankrijk blijft in de cel. De advocaten van Amir S. en Nasimeh N. probeerden de zitting gisteren uit te stellen, omdat hun cliënten niet naar het justitiepaleis konden worden overgebracht door de staking van de cipiers, maar de voorzitter van de raadkamer ging daar niet op in. "Het standpunt van Amir S. is dat hij erin geluisd werd. Hij wist niet dat hij met explosieven en een ontstekingsmechanisme rondreed. Hij had dat graag zelf willen toelichten. Het gaat hier per slot van rekening niet over de diefstal van een sacoche", zegt adovcaat Ergün Top. "We gaan met onze cliënten overleggen of we in beroep gaan", aldus de advocaat van het koppel. (SRB/PLA)

