iPhonedieven stelen ... lege verpakkingen 24 januari 2019

00u00 0

Inbrekers die in de nacht van dinsdag op woensdag hun slag dachten te slaan in een Oostendse multimediazaak zijn van een kale reis teruggekeerd. De dieven gingen ervandoor met een tiental nieuwe iPhones ... of toch de verpakking ervan. "De doosjes waren stuk voor stuk leeg", getuigt de zaakvoerder, die de inbraak gisterochtend vaststelde. De daders hadden de voordeur geforceerd en geprobeerd om verder in het gebouw binnen te dringen. Ook dat was hen niet gelukt. "Ze hebben wel een smartphone van een klant, die in herstelling was, gestolen", zegt de zaakvoerder. "Die zal ik uiteraard vergoeden." (BBO)