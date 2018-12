iPhone van 1.000 euro besteld, gsm van 60 euro gekregen 14 december 2018

Een iPhone XS van 1.179 euro online kopen via Amazon, maar in de plaats daarvan een Archos met een waarde van 59,99 euro in de bus krijgen. Het overkwam een man uit het Luikse Herstal enkele dagen geleden, die anoniem wenst te blijven. Online stootte hij op een promotie voor zijn iPhone, die 100 euro goedkoper was dan de reguliere prijs. Omdat hij eerder al een iPhone kocht via Amazon, kocht hij zonder nadenken met enkele klikken het toestel. Bovendien had de online verkoper positieve recensies gekregen van andere gebruikers. Zijn verbazing was dan ook groot toen enkele dagen later een toestel van het merk Archos op de deurmat viel, met een waarde van zo'n... 60 euro. De man nam contact op met Amazon, waarop het bedrijf hem verzekerde het bedrag integraal terug te betalen. Die terugbetaling loopt wat vertraging op, nu blijkt dat diezelfde verkoper al meerdere slachtoffers maakte.

