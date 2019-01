iPhone flopt, en toch vangt Apple-baas recordbonus van 10 miljoen euro 10 januari 2019

De iPhone-verkoop mag dan wel sputteren, Apple-topman Tim Cook zal er zijn slaap niet voor laten. De opvolger van Steve Jobs heeft voor het voorbije boekjaar een recordbonus van 12 miljoen dollar (10,4 miljoen euro) ontvangen. Die kreeg hij bovenop zijn vaste loon van 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro), onder meer omdat de marktwaarde van het technologiebedrijf de kaap van de 1.000 miljard dollar had overschreden. Per dag verdiende Cook zo 26.000 euro. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2017. Daarnaast heeft hij recht op een aandelenpakket van nog eens 121 miljoen dollar en voordelen voor zo'n 682.000 dollar. Die aandelen daalden echter onlangs fors in waarde nadat Cook een winstwaarschuwing had gegeven.

HLN