Exclusief voor abonnees IOC wil flexibel omgaan met olympische kwalificatiecriteria 13 maart 2020

00u00 0

Het Internationaal Olympisch Comité wil door het coronavirus flexibel omgaan met de olympische kwalificatiecriteria. Dat vertelde IOC-voorzitter Thomas Bach aan de Duitse zender ARD. "Dat heel wat wedstrijden de komende maanden geannuleerd zijn, brengt ook de kwalificatiesystemen voor de Olympische Spelen in gevaar", gaf Bach toe. "We zullen flexibel moeten zijn. De atleten, en vooral die in de getroffen gebieden, moeten van een systeem kunnen profiteren dat het hoofd biedt aan deze uitzonderlijke omstandigheden." (XC)