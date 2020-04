Exclusief voor abonnees IOC-voorzitter Bach: "Spelen verder dan 2021 uitstellen is niet mogelijk" SPORTKORT 14 april 2020

Pas toen grote landen zoals Canada met een boycot dreigden, gaf het Internationaal Olympisch Comité op 24 maart een verlossend antwoord - Tokio 2020 werd met een jaar verschoven. En toch heeft het IOC niet getalmd, vertelde voorzitter Thomas Bach in de 'Welt am Sonntag'. "Rekening houdend met de grootschaligheid van de Spelen kon Japan niet meteen ja of neen zeggen. Het gaat over 11.000 atleten, over 50 WK's in 33 verschillende sporten, op één plek, in een tijdsspanne van 16 dagen - dan moet je het met alle partners uit de politiek, de sport- en zakenwereld eens raken." Japan gaf ook al te verstaan dat een nieuw uitstel - mocht de pandemie nog niet onder controle zijn voor juli 2021 - niet mogelijk is. Dat bevestigde Bach. "De Spelen nog verder uitstellen gaat niet." Nu al hangt er volgens Japanse media een prijskaartje van 1,8 tot 5,5 miljoen euro aan het uitstel. De kosten voor het IOC lopen volgens Bach ook hoog op. "Het is duidelijk dat het ons honderden miljoenen zal kosten. Onze verzekering dekt een annulering van de Spelen wel, geen uitstel." (VH)

