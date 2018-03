IOC heft schorsing Rusland op... Russische worstelaar betrapt op doping 01 maart 2018

00u00 0

Zoals verwacht heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de schorsing van het Russisch Olympisch Comité (ROK) opgeheven. "Het ROK is opnieuw een volwaardig lid van de internationale olympische familie", verklaarde ROK-voorzitter Alexander Zhukov. "Dat heeft het IOC ons bevestigd." Na het dopingschandaal op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi was Rusland geschorst tijdens de afgelopen Winterspelen in Pyeongchang. In Zuid-Korea mochten er wel 168 olympische atleten uit Rusland (OAR) in competitie treden, zij het niet onder hun eigen vlag. IOC-voorzitter Thomas Bach maakte nadien wel meteen duidelijk dat de schorsing na de Spelen zou worden opgeheven.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN