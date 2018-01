Inzet: nummer 1 en eerste grandslamtitel Halep vs. Wozniacki bij de vrouwen 27 januari 2018

Simona Halep (WTA 1) tegen Caroline Wozniacki (WTA 2) wordt vandaag de eerste finale op de Australian Open ooit tussen vrouwen die matchpunten hebben gered op weg naar die eindstrijd. De Roemeense nummer één weerde drie matchballen af in haar derde ronde tegen Lauren Davis terwijl de Deense killer van Elise Mertens het in de tweede ronde moest doen tegen de Kroatische Jana Fett. In de onderlinge duels leidt Wozniacki met 4-2, waarbij hun laatste wedstrijd een pandoering werd (6-2, 6-0) op de Masters in Singapore. Vandaag zal Halep vermoedelijk uit een ander vaatje tappen. Niet alleen stond ze met één been - zeker na haar enkelverzwikking in de eerste ronde - uit het toernooi waardoor ze de rest als bonus bekeek, maar tevens weet ze dat de eerste plaats op de wereldranglijst op het spel staat. Bovendien hebben beide vrouwen, ondanks drie finales allebei, nog geen grandslamtitel op hun palmares waardoor er veel spanning op de wedstrijd zal zitten. "Er zal veel druk zijn", wist Halep. "En er zullen veel emoties zijn. Maar zij loopt enorm goed en ze mist niet. Ze is een sterke tegenstandster en ik verwacht dan ook een zware wedstrijd." Roger Federer wist het nog het best te verwoorden: "Ze zijn als katten met verschillende levens. Soms moet je een beetje geluk hebben. Het doet me denken aan de eerste keer dat ik een grandslamtitel won, het zette mijn leven op zijn kop. Een ongelooflijk gevoel." Wozniacki en Halep weten alvast waarvoor ze spelen. (FDW)

