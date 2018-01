Inzet F-16's kostte bijna 150 miljoen 30 januari 2018

De inzet van de Belgische F-16's tegen IS heeft ons land tussen oktober 2014 en eind 2017 147,5 miljoen euro gekost. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) laten weten aan Kamerlid Veli Yüksel (CD&V). De Belgische regering besliste eind 2014 gevechtsvliegtuigen in te zetten in de coalitie tegen IS. De toestellen waren gestationeerd in Jordanië en voerden vluchten uit boven Irak en Syrië. Volgens Vandeput heeft "het feit dat België zonder voorbehoud en op korte termijn heeft ingestemd om de missie van onze F-16's met zes maanden te verlengen" onze internationale geloofwaardigheid versterkt.