Exclusief voor abonnees Inzamelactie KVO brengt 50.000 euro op 09 juni 2020

Een gulle schenking van maar liefst 10.000 euro van jeugdproduct Birger Verstraete (nu FC Keulen), naast enkele geveilde objecten zoals een unieke 'KVO Cowboy Henk-tekening' en een gesigneerd shirt van Dzeko (AS Roma) hebben KV Oostende 49.564 euro opgeleverd. Het initiatief kwam van ex-spelers Sébastien Siani en Franck Berrier, midden april, toen bleek dat KVO financieel in de problemen zat en een akkoord met de overnemer uitbleef. Oostende kreeg aanvankelijk dan ook geen licentie. "Van elke fan die een bijdrage leverde, wordt zijn of haar naam binnenkort vereeuwigd in ons stadion", laat voorzitter Dierckens weten. (NP)