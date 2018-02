Inwonersaantal blijft groeien 10 februari 2018

Ook vorig jaar is het bevolkingsaantal in Bredene gestegen. In 2017 telde Bredene 17.794 inwoners, of 211 inwoners meer dan in 2016. Met uitzondering van Mesen is Bredene in West-Vlaanderen de snelst groeiende gemeente. De Bredense bevolkingsgroei is in 2017 het grootst in de categorie van de min-18-jarigen. Een gedeelte van deze groei is toe te schrijven aan de 163 pasgeborenen die vorig jaar het levenslicht zagen. De meestvoorkomende namen zijn Adam, Alex en Elena. De meeste nieuwe inwoners komen uit Oostende (454), gevolgd door De Haan (56), Brugge (53), Gistel (38), Middelkerke (31) en Gent (30). De Duinenstraat heeft het grootste aantal nieuwkomers (96). (LBB)