Inwoners uit 14 landen vanaf morgen weer welkom in EU 30 juni 2020

00u00 0

De Europese Unie wil vanaf 1 juli - morgen, dus - het inreisverbod opheffen voor inwoners uit Japan, Australië, Canada en elf andere landen. Voor Amerikanen blijven de grenzen gesloten. De lidstaten moeten hun instemming wel nog bekrachtigen via een schriftelijke procedure. Op de lijst staan, behalve de eerder genoemde drie, Algerije, Georgië, Nieuw-Zeeland, Marokko, Montenegro, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Het gaat om landen die de coronapandemie beter dan of op een vergelijkbare manier onder controle hebben als Europa. Ook reizigers uit China zijn opnieuw welkom, maar enkel als Peking ook Europese reizigers aanvaardt. Voor inwoners uit de VS, Brazilië, India, Turkije en Rusland gaan de grenzen nog niet open. De lijst kan regelmatig aangepast worden.

