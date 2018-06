Inwoners manen verongelukte burgemeester aan tot rust 19 juni 2018

De burgemeester van Kasterlee die afgelopen weekend over de kop ging op de Antwerpse Ring, heeft drie breuken opgelopen. Gisteren werd Ward Kennes geopereerd. "Naast mijn linkersleutelbeen dat gebroken is, heb ik ook een lichte breuk aan een rib", zei Kennes gisteren vanop de afdeling intensieve zorg van het UZA. "Voorts ziet mijn rechteroog blauw en zwart, en heb ik een stabiele breuk opgelopen in een lage wervel die wat ingedrukt is."

