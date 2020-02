Exclusief voor abonnees Inwoners Hongkong krijgen 1.200 euro om economie te ondersteunen 27 februari 2020

00u00 0

De overheid van Hongkong gaat zeven miljoen inwoners 10.000 Hongkongse dollar (omgerekend 1.180 euro) overmaken. De schenking - die geldt voor elke 18-plusser die permanent in Hongkong woont - maakt deel uit van een reeks steunmaatregelen om de consumptie aan te jagen. De semi-autonome regio is in een recessie beland als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen, maanden van prodemocratisch protest en de impact van het coronavirus.

