Invoer 8 miljoen illegale sigaretten onbestraft door 'twijfel' 21 november 2018

Een 58-jarige man riskeerde een boete tussen de 10 en 21 miljoen euro voor de illegale invoer van 8.490.000 sigaretten vanuit Dubai. Die werden in september 2015 door een vrachtschip in een container afgeleverd in Antwerpen. De container was bestemd voor de firma van de zaakvoerder in Genk, maar werd niet afgehaald. De man zat destijds een celstraf uit voor cocaïnehandel. Het ministerie van Financiën dagvaardde hem en vroeg naast de boete voor de ontdoken accijnzen en invoerrechten ook een celstraf en de verbeurdverklaring. De vijftiger beweerde dat de gegevens van zijn firma misbruikt werden. De strafrechtbank sprak de man vrij op basis van twijfel. (VCT)