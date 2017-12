Investeringen in speelpleinen en kinderopvang 00u00 0

Wingene investeert in 2018 150.000 euro in de aanleg van speelpleinen. Nog eens 50.000 euro gaat naar een veiligere schoolomgeving aan de hand van een uitgewerkt fietsbeleid. De gemeente investeert ook 500.000 euro in de nieuwe kinderopvang bij kleuterschool De Vlieger in Zwevezele. Het OCMW zal in 2018 ook instaan voor de oprichting van een 'Huis van het Kind' en de brugfigurenwerking wordt verder gezet om de hulp- en dienstverlening naar kwetsbare gezinnen voort te zetten. Het OCMW heeft ook de ambitie om meer kwetsbare inwoners gebruik te laten maken van Lokaal Dienstencentrum Geselle en er komt een bijkomend antennepunt van het LDC in Maria Te Ruste in Zwevezele. (DJP)