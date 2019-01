Investering van 2,7 miljard euro gepland in Antwerpse haven 07 januari 2019

De Britse chemiegroep Ineos gaat 2,7 miljard euro investeren in twee nieuwe fabrieken in de haven van Antwerpen. Dat schrijft De Tijd. Het zou gaan om de grootste investering in de Europese chemiesector in 20 jaar. De grootste moot (1,7 miljard) gaat naar de bouw van een zogenaamde 'kraker' op rechteroever die ethaangas omzet in ethyleen, één van de belangrijkste basisgrondstoffen in de chemie. Verder komt er een propaan-dehydrogenatiefabriek, die propaangas omvormt tot propyleen, gegeerd in de plasticindustrie. Ineos was ook in gesprek met de haven van Rotterdam, maar zou voor Antwerpen hebben gekozen vanwege de ligging. De gesprekken met het Antwerpse Havenbedrijf zijn zo goed als rond. De bouw van de fabrieken - goed voor naar schatting 500 banen - zal vier tot vijf jaar duren.

