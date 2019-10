Exclusief voor abonnees Investeren, en vanaf 2021 een evenwicht Begroting 01 oktober 2019

00u00 0

Een Vlaamse begroting in evenwicht of niet: het was hét heikele thema in de laatste dagen van de regeringsvorming. Hoe de nieuwe regering de rekening voor alle plannen wil doen kloppen, is nog niet tot in detail bekend. Maar dit wel: vanaf 2021 zullen de cijfers opnieuw in evenwicht zijn. "De Vlaamse regering heeft zich op financieel vlak altijd een goede huisvader getoond, en dat zal zo blijven", zei Jambon. Wel blijft de investering in de Oosterweel-verbinding in Antwerpen - kostprijs: 3,2 miljard euro, zonder overkapping en zonder bijkomende kosten voor openbaar vervoer, fietspaden en binnenvaart - buiten de begroting.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis