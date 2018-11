Invasie op gratis oorlogsbeeldjes 16 november 2018

00u00 0

Op het provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke bij Ieper was het gisteren een invasie op de beeldjes van het kunstproject Coming World Remember Me. Dat werk bestaat uit 600.000 gelijke beeldjes die elk een gesneuvelde soldaat uit WO I voorstellen. Het gaat om een tijdelijk project en in samenspraak met de kunstenaar werd beslist dat iedereen die dat wil een beeldje mag komen ophalen. Gisteren was het officieel de eerste dag daarvoor en al meteen werd het domein overrompeld. Veel mensen namen meer dan een beeldje mee en liepen respectloos over het werk. De provincie West-Vlaanderen nam meteen maatregelen om alles een beetje in goede banen te leiden. "We verwachten dat het vanaf nu wat ordelijker zal verlopen", klinkt het. Plunderaars zijn ook gewaarschuwd. "Wie een beeldje afhaalt, gaat akkoord met de voorwaarden. De voornaamste is dat het werkje niet verkocht mag worden. Wie dat wel doet, zal worden vervolgd." (CMW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN