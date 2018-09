Invaller MERTENS kan tij niet keren 03 september 2018

De speelminuten gaan crescendo, maar toch: voor de derde match op rij startte Dries Mertens op de bank. Na invalbeurten van 14 en 27 minuten mocht Mertens de hele tweede helft opdraven tegen Sampdoria, dat de geblesseerde Dennis Praet miste. Op dat moment stond het al verrassend 2-0 voor 'Samp'. Napoli werd afgestraft voor het bankzitten van enkele sterkhouders - naast Mertens keken ook Hamsik en Callejon in het begin toe. Op één deviatie na slaagde Mertens er niet meer in zijn stempel te drukken. Na rust parkeerde Sampdoria de bus voor de eigen zestien. Quagliarella maakte Napoli helemaal dood met een weergaloze hakbal: 3-0. Nog in Italië bleef Timothy Castagne op de bank bij Atalanta. Hij blesseerde zich afgelopen donderdag licht, maar geraakt fit voor de nationale ploeg. (NVK)

