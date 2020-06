Exclusief voor abonnees Invaller Carrasco scoort 18 juni 2020

Goeie start voor Atlético Madrid gisteravond, dat de komende weken flink aan de bak moet, wil het ook volgend seizoen in de Champions League aan de slag. Yannick Carrasco zag op het veld van Osasuna vanaf de bank hoe João Felix het pad effende met twee goals. Atléti won uiteindelijk met 0-5 van de middenmoter en springt daarmee voorlopig over Sociedad en Getafe naar de vierde plaats in het klassement. Carrasco mocht helemaal op het einde van de wedstrijd invallen en legde de 0-5-eindstand vast met een makkelijk doelpunt. (TTV)