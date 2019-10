Exclusief voor abonnees invaliditeit 15 oktober 2019

Dat je na een arbeidsongeval of ziekte na de tweede maand 60% krijgt van je brutoloon weten velen onder ons. Wat verzekeraar Baloise doet, is reclame maken voor zijn product. Men probeert de mensen een rad voor de ogen te draaien. Ik ben door kanker sinds 2007 invalide voor 66% en niet meer in staat om mijn job uit te voeren. Ik ben verzekerd voor overlijden en voor invaliditeit , wat wil zeggen dat je "in geval van blijvende invaliditeit recht hebt op een maandelijkse uitkering van de verzekering gelijk aan de premie". Toch heb ik vijf jaar moeten vechten om 50% van waar ik recht op heb te kunnen verwerven. Ik vernam dat men altijd maar maximaal 50% uitkeert. Als ik meer had willen krijgen, had ik mij hoger moeten verzekeren. Dit staat niet in het contract en werd nooit meegedeeld.

Faber R.

