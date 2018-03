Intussen op het damescircuit Daar is de jeugd, daar is de Pokémon- generatie 20 maart 2018

Opvallende vaststelling in Indian Wells: de gevestigde namen in het damestoernooi werden opzij geschoven door twee 20-jarigen, Naomi Osaka (WTA 22) en Daria Kasatkina (WA 11), die wel eens de voorlopers van en nieuwe generatie tennisspeelsters zouden kunnen worden. Sowieso is er totaal geen hiërarchie meer op het WTA-circuit - de laatste zes grandslamtitels werden door zes verschillende speelsters gewonnen - maar de opkomst van de jeugd is toch opvallend. Let daarbij ook op de vijftienjarige Marta Kostyuk (WTA 152) en de één jaar oudere Amanda Anisimova (WTA 130), die vorige week Pavlyuchenkova en Kvitova naar huis stuurde. Maar het zullen toch vooral Osaka, Kasatkina, Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko (WTA 5) en Belinda Bencic (WTA 67) zijn die kortelings zullen meedingen naar de hoofdprijzen. "Er zijn geen speelsters meer die echt domineren, zoals Kim en Justine of Serena", zei Philippe Dehaes, coach van Kasatkina, bij de RTBF. "Alle meisjes hebben ongeveer hetzelfde niveau. De jonge generatie gaat groeien en Osaka en Daria gaan zeker en vast grandslamtitels winnen." Dat zou de WTA niet erg vinden, want naast contrasterende spelstijlen hebben de meisjes ook leuke persoonlijkheden. Zo werd de Japanse Indian Wells-winnares twee jaar geleden gevraagd hoe ver ze ooit wilde geraken. "De beste worden, zoals nog nooit iemand het geweest is", zei Osaka, vlug eraan toevoegend dat het om een quote ging uit het themalied van de animatieserie rond de Pokémons. Serena Williams, deze week haar tegenstandster in de eerste ronde van Miami, kan maar beter oppassen voor deze Pikachu. (FDW)

