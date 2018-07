Intussen in Italië: Nainggolan crasht met Ferrari 07 juli 2018

Terwijl de Rode Duivels hun kwartfinale tegen Brazilië speelden, liet ook Radja Nainggolan zich opmerken. Niet door een tweet over zijn landgenoten, wel door een crash met zijn Ferrari GtC 4 Lusso. Volgens een rapport van de Italiaanse politie was de middenvelder onderweg op de A1-snelweg tussen Rome - de stad waar hij woonde - en Milaan - sinds zijn transfer naar Inter vorige week zijn nieuwe thuisbasis. Vier kilometer voorbij Arezzo, in de buurt van Firenze, week Nainggolan af van zijn baan en belandde tegen de vangrails. Behalve 'wat' blikschade - volgens Italiaanse media zou er voor zo'n 50.000 euro kosten aan de sportwagen zijn. Nainggolan kwam er met de schrik vanaf, kreeg een vervangwagen en kon zijn reis hervatten. Maandag begint hij met de voorbereiding bij Inter Milaan. (NVK)

