Intussen in de rechtbank

Fluit van korpschef stelen: vier jaar cel.

In Gent riskeert een man vier jaar cel voor het stelen van enkele auto's en ... de fluit van een korpschef. Abdelouahed A. en zijn drie kompanen gingen er vorig jaar in Brugge met drie wagens vandoor. Eén daarvan was van korpschef Hans Quaghebeur. De wagen was de volgende dag al terecht, maar het muziekinstrument was weg. De vier ontkennen alles. "Muilentrekkers", sprak de procureur-generaal. Uitspraak op 7 februari.

