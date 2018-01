Intussen in Antwerpen... 29 januari 2018

De N-VA-leiding lijkt best tevreden met de oplossing die in Gent uit de bus gekomen is. Een goedgezinde partijvoorzitter Bart De Wever liet het op de receptie in zijn eigen stad dan ook niet aan zijn hart komen. Met een brede glimlach roetsjte hij in Antwerpen-Centraal van de hoogste glijbaan van Europa.

